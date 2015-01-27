Росія просуває «Турецький потік» для монополізації ринку - аналітик

Росія, не добившись від Єврокомісії схвалення «Південного потоку», просуває будівництво «Турецького потоку» для монополізації європейського ринку газу і ліквідації своїх конкурентів, які видобувають «блакитне паливо» на Каспії.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав президент Центру «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Не випадково точку підведення «Турецького потоку» хочуть розмістити на турецько-грецькому кордоні. Туди ж має підійти каспійський газ з Азербайджану і Туркменістану, якщо буде збудовано Транскаспійський газопровід. І азербайджанський, і туркменський газ – реальні конкуренти «Газпрому» на європейському ринку. Тому «Газпром» хоче їх нейтралізувати», - сказав Гончар.

На думку експерта, Росія для усунення своїх конкурентів на Кавказі може запустити аналогічний українському процес дестабілізації регіону, що спричинить вихід інвесторів.

Читайте такожПлани Москви побудувати "Турецький потік" в обхід України не спрацюють - Єврокомісія«Потрібно розуміти – якщо «Турецький потік» буде реалізовано, гіпотетично, то жодного іншого газу вже не буде. Всі каспійські проекти можуть не відбутися. «Раптово» розморозиться Південний Кавказ – за українським сценарієм, і проекти стануть неможливими для реалізації. Тобто, розширення видобутку газу на Каспії і його транспортування до Європи перейдуть в категорію високоризикових, інвестори вийдуть з них. Безальтернативно залишиться тільки російський газ. Такий задум», - зазначає Гончар.

Як раніше повідомляв УНІАН, в грудні 2014 року глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія міняє стратегію щодо європейського ринку газу. Реалізація проекту «Південний потік», черговий маршрут постачання російського газу до ЄС в обхід України, було зупинено. Міллер додав, що, згідно з новими планами, торговий майданчик для європейського ринку і новий пункт здачі російського газу - це кордон Туреччини з Грецією.

Глава «Газпрому» нагадав, що домовленість про новий маршрут постачання російського газу по дну Чорного моря до Туреччини з прицілом на європейський ринок замість старого маршруту «Південного потоку» до Болгарії - це рішення двох президентів: Росії і Туреччини.