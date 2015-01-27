Росія просуває «Турецький потік» для монополізації ринку - аналітик
Якщо «Турецький потік» буде реалізований, гіпотетично, то ніякого іншого газу вже не буде. Усі каспійські проекти можуть не відбутися.
Росія, не добившись від Єврокомісії схвалення «Південного потоку», просуває будівництво «Турецького потоку» для монополізації європейського ринку газу і ліквідації своїх конкурентів, які видобувають «блакитне паливо» на Каспії.
Про це в інтерв'ю УНІАН сказав президент Центру «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.
«Не випадково точку підведення «Турецького потоку» хочуть розмістити на турецько-грецькому кордоні. Туди ж має підійти каспійський газ з Азербайджану і Туркменістану, якщо буде збудовано Транскаспійський газопровід. І азербайджанський, і туркменський газ – реальні конкуренти «Газпрому» на європейському ринку. Тому «Газпром» хоче їх нейтралізувати», - сказав Гончар.
На думку експерта, Росія для усунення своїх конкурентів на Кавказі може запустити аналогічний українському процес дестабілізації регіону, що спричинить вихід інвесторів.
Читайте такожПлани Москви побудувати "Турецький потік" в обхід України не спрацюють - Єврокомісія«Потрібно розуміти – якщо «Турецький потік» буде реалізовано, гіпотетично, то жодного іншого газу вже не буде. Всі каспійські проекти можуть не відбутися. «Раптово» розморозиться Південний Кавказ – за українським сценарієм, і проекти стануть неможливими для реалізації. Тобто, розширення видобутку газу на Каспії і його транспортування до Європи перейдуть в категорію високоризикових, інвестори вийдуть з них. Безальтернативно залишиться тільки російський газ. Такий задум», - зазначає Гончар.
Як раніше повідомляв УНІАН, в грудні 2014 року глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія міняє стратегію щодо європейського ринку газу. Реалізація проекту «Південний потік», черговий маршрут постачання російського газу до ЄС в обхід України, було зупинено. Міллер додав, що, згідно з новими планами, торговий майданчик для європейського ринку і новий пункт здачі російського газу - це кордон Туреччини з Грецією.
Глава «Газпрому» нагадав, що домовленість про новий маршрут постачання російського газу по дну Чорного моря до Туреччини з прицілом на європейський ринок замість старого маршруту «Південного потоку» до Болгарії - це рішення двох президентів: Росії і Туреччини.