У «Газпромі» заявили, що перший газ до Туреччини піде в грудні 2016 року

У російському газовому монополісті - компанії «Газпром» заявляють, що визначилися з маршрутом нового газопроводу до Туреччини, який планується побудувати замість «Південного потоку», щоб відмовитися від транзиту через Україну.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі в Анкарі голови компанії Олексія Міллера і міністра енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки Танера Йилдиза.

«На зустрічі були розглянуті попередні результати техніко-економічного розрахунку щодо нового газопроводу і ухвалено рішення про його маршрут. Потужність чотирьох ниток газопроводу становитиме 63 млрд куб. м газу на рік. Газопровід пройде 660 км у старому коридорі «Південного потоку» і 250 км у новому коридорі у напрямі європейської частини Туреччини», - говориться в повідомленні.

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Також повідомляється, що 28 січня «Газпром» направить ноту із запитом на проведення проектно-дослідницьких робіт на турецькій морській ділянці.

При цьому відзначається, що реалізовувати морську частину проекту «Газпром» буде самостійно, газотранспортні потужності на території Туреччини створюватимуться спільно. Частки участі будуть визначені під час подальших переговорів. Уповноваженою компанією з турецького боку визначена Botas. Упродовж одного тижня «Газпром» і Botas підготують спільний план-графік реалізації основних заходів щодо проекту.

За словами Міллера, «спільне створення газотранспортних потужностей в рамках такого важливого проекту робить «Газпром» і Botas стратегічними інфраструктурними партнерами».

«Наші першочергові завдання — аналіз варіантів маршруту вже на території Туреччини, визначення точки виходу з моря, точки здачі газу для споживачів Туреччини і точки перетину турецько-грецького кордону. Ми домовилися організувати роботу так, щоб вийти на підписання міжурядової угоди по газопроводу в другому кварталі цього року, а перший газ подати на територію Туреччини в грудні 2016 року», - сказав Міллер.

За його словами, потужності першої нитки газопроводу - 15,75 млрд куб. м – повністю прямуватимуть на турецький ринок. При цьому Міллер відзначив, що, зважаючи на ступінь готовності компресорної станції «Російська» і більшої частини маршруту морського газопроводу, «це абсолютно реальні терміни».

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Довідка УНІАН. У грудні 2014 року голова «Газпрому» Міллер заявив, що компанія змінює стратегію щодо європейського ринку газу. Реалізацію проекту "Південний потік", чергового маршруту поставок російського газу в ЄС в обхід України, було зупинено. За словами Міллера, згідно з новими планами, торговий майданчик для європейського ринку і новий пункт здачі російського газу – це кордон Туреччини з Грецією.

Голова "Газпрому" відзначив, що домовленість про новий маршрут поставок російського газу по дну Чорного моря до Туреччини з прицілом на європейський ринок замість старого маршруту "Південного потоку" до Болгарії є рішенням двох президентів – Росії й Туреччині.

Туреччина — другий за величиною ринок збуту «Газпрому» після Німеччини. У 2014 році «Газпром» експортував до Туреччини 27,4 млрд куб. м газу.

В даний час поставки російського газу до Туреччини здійснюються газопроводом «Блакитний потік» і Трансбалканським газопроводом через територію України.

1 грудня 2014 року «Газпром» і турецька компанія Botas Petroleum Pipeline Corporation підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва морського газопроводу через Чорне море у напрямі Туреччини. Потужність газопроводу становитиме 63 млрд куб. м газу, з яких близько 50 млрд куб. м поставлятиметься на новий газовий хаб на турецько-грецькому кордоні. Будівництвом газопроводу займатиметься компанія «Газпром Російська».