ДТЕК імпортує вугілля газової марки з Польщі за його надлишку в Україні – Міненерговугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрій Зюков під час ознайомлення з роботою Трипільської теплоелектростанції в Київській області.

«Заборгованість ДТЕК перед державними шахтами становить 550 млн грн», - сказав Зюков, додавши, що ця заборгованість нагромадилась у період із серпня по грудень 2014 року, а після відвантаження вугілля компанії не проводилося.

«При цьому ДТЕК купує вугілля в Польщі, тоді як є вугілля з держшахт», - відзначив перший заступник міністра енергетики.

За його словами, у українських держшахт спостерігається проблема із збутом вугілля газових марок, оскільки близько 2 тисяч вагонів з цим вугіллям не можуть бути відправлені на Вуглегірську ТЕС (належить державною «Центренерго») через пошкодження залізничних під'їздів до неї після артобстрілів.

«Це вугілля можуть спожити або Вуглегірська ТЕС, або компанія «ДТЕК Західенерго», - відзначив чиновник, уточнивши, що в Україні немає інших споживачів газового вугілля з високою засміченістю.

«Я хочу, аби нас почули в компанії ДТЕК. Це вугілля треба брати не в Польщі, а потрібно брати наше, державне вугілля, аби в Україні зберігалися робочі місця», - наголосив Зюков.

Він також повідомив, що в умовах відсутності збуту деякі державні вугільні підприємства змушені простоювати або нарощувати запаси вугілля на складах.

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Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року в Україні проводилися віялові відключення електроенергії, пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, Південно-Африканської Республіки й Австралії.

При цьому вугілля газової марки видобувається всіма українськими держшахтами, які розташовані на підконтрольній українській владі території. За інформацією Міненерговугілля, в Україні спостерігається надлишок вугілля газових марок.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії – 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афільованими компаніями в статутному капіталі становить 70,91%.