У «Центренерго» заявили, що не отримують законтрактованого в Росії вугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході ознайомлення з роботою Трипільської електростанції в Київській області виконуючий обов'язки директора «Центренерго» Ігор Балабанов.

«Законтрактовано з Росії близько 500 тисяч тонн вугілля. Але, на жаль, нічого не пішло», - сказав Балабанов.

Останні партії вугілля з Росії в Україну прибули наприкінці грудня.

«Росія дозволила пройти близько 50 тисячам тонн вугілля. 20 з них пішло на «Центренерго», а 30 - енергокомпанії ДТЕК», - додав Балабанов.

Під час візиту на ТЕС перший заступник міністра енергетики Юрій Зюков уточнив, що це ті партії вугілля, які простоювали на російсько-українському кордоні в листопаді минулого року.

«Це листопадове вугілля, яке було на колесах», - сказав чиновник.

При цьому підтвердив проблеми з поставками російського вугілля в Україну.

«Поки що російське вугілля затримується», - зазначив Зюков.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

У таких умовах Україна прийняла рішення імпортувати вугілля антрацитових марок з Австралії (одне судно придбав приватний енергохолдинг ДТЕК), ПАР та Росії.

Видобуток вугілля в Україні в 2014 році скоротився через бойові дії на сході країни на 22% порівняно з 2013 роком - до 65 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».