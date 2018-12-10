Нафта дорожчає на тлі домовленості ОПЕК про скорочення видобутку

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,5 відсотка до $61,97.

Нафта марки Brent подорожчала в понеділок вранці, після того, як ОПЕК і кілька країн поза картелем минулої п'ятниці домовилися про скорочення нафтовидобутку з січня на 1,2 мільйона барелів на добу.

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Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,5 відсотка до $61,97, повідомляє Рейтер.

Ціна Brent підскочила більш ніж на 5 відсотків у п'ятницю, після того як Організація країн-експортерів нафти і держави, що не входять в картель, оголосили про намір скоротити видобуток на 1,2 мільйона барелів на добу. При цьому нафтовий картель знизить видобуток на 800.000 барелів на добу, а інші учасники угоди ОПЕК+ - на 400.000 барелів на добу.

Ф'ючерси на північноамериканську нафту WTI торгуються біля позначки $52,46, на 0,15 відсотка нижче рівня попереднього закриття. Тиск на котирування надає зростання видобутку в США, які не беруть участь в угоді ОПЕК+.

Країни ОПЕК+ будуть знижувати видобуток протягом шести місяців, починаючи з січня. За точку відліку скорочення взято жовтень 2018 року.