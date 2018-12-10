Оператор ГТС України відзвітував про запаси газу

Запаси газу в ПСГ України з початку сезону відбору скоротилися на 9,6% - до 15,5 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону відбору (7 листопада) скоротилися на 9,6%, або на 1,65 млрд куб. м, - до 15,5 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України - держкомпанії «Укртрансгаз».

Станом на 8 грудня, запаси газу в ПСГ становлять 15,542 млрд куб. м, що на 1,3% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (15,754 млрд куб. м).

Зокрема, за даними компанії, 8 грудня зі сховищ відібрано 62,69 млн куб. м газу.

Зазначається, що станом на 8 грудня українські газові сховища заповнені на 50%.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2018-2019 років накопичила в ПСГ 17,2 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні шість років.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну з країн ЄС.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».