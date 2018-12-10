Україна збільшила імпорт вугілля, основний постачальник - Росія

Україна з початку року збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту до $2,7 мільярда.

Україна в січні-листопаді 2018 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,693 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба України.

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Також повідомляється, що основним постачальником за цей період була Росія (61,91%), постачання з якого становить 1,67 мільярда доларів. Друге місце посіло вугілля з США (29,94%, або 806,3 мільйона доларів), а третє - з Канади (4,78%, або 128,7 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів. У 2017 році наша країна збільшила витрати на імпорт вугілля в 1,87 раза - до 2,744 мільярда доларів.