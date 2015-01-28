Нафта дешевшає за рахунок зміцнення долара

Сьогодні зранку ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,54 до $49,06 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,65 до $45,58.

У вівторок нафта подорожчала більш ніж на 2%, оскільки долар показав максимальне падіння з жовтня, повідомляє Рейтер.

"В останні дні найбільший вплив на котирування нафти мають коливання валютних курсів... Ослаблення долара напередодні підтримала ціни", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Минулого тижня Brent торгувалася в діапазоні $48-50, в основному залежно від коливання курсу долара через відсутність важливих новин з ринку нафти. У середу інвестори чекають офіційних даних про запаси нафти в США.

Читайте такожГолова Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту до $30

За даними Американського інституту нафти (API), минулого тижня запаси зросли на 12,7 мільйона барелів до 405,1 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 4,1 мільйона барелів.

"Більшість учасників ринку припускають, що пропозиція на світовому ринку перевищує попит, тому якщо розмір запасів істотно не зміниться, ціни на нафту будуть лише незначно коливатися", - сказав Спунер, додавши, що рівень підтримки для Brent - $47,60 за барель.

Банк Credit Suisse знизив прогноз середньорічної ціни Brent на 2015 рік до $58 за барель з $75, а на 2016 рік - до $76 до $80.