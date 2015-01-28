ЄС може заборонити постачання обладнання «Газпрому» - ЗМІ

Європейський Союз може запровадити заборону на постачання обладнання для російських компаній, що працюють у газовій галузі.

Про це повідомляє видання "Комерсант" з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі.

За словами співрозмовників "Ъ" в структурах ЄС, нові санкції, найімовірніше, зачеплять чорні списки російських громадян і компаній. Поки персональні обмеження, введені ЄС, стосуються 119 фізичних і 23 юридичних осіб. Подальше розширення списків у Брюсселі називають "можливим".

Також, за даними агентства Bloomberg, на засіданні в четвер мова може зайти про введення обмежень на покупку російських суверенних боргових зобов'язань.

Дипломатичне джерело "Ъ" в Брюсселі не виключило, що міністри закордонних справ на зустрічі 29 січня порадять головам держав і урядів розглянути можливість введення заборони на постачання до Росії деяких видів устаткування для російських компаній, у тому числі які працюють у газовій галузі.

У липні ЄС ввів заборону на продаж, постачання, передачу або експорт технологій і устаткування для нафтової галузі, якщо є підстави вважати, що вони будуть використані для розвідки і видобутку на шельфі Арктики або сланцевої нафти. Газову галузь санкції ЄС минулого року фактично не зачепили.

"Тепер це може змінитися, незважаючи на те, що країни ЄС сильно залежать від російських поставок газу,- вважає джерело "Ъ".- Більшість країн ЄС солідарні в тому, що Росія повинна нести відповідальність за нинішню ескалацію в Україні".

Якщо санкції будуть застосовані до газової галузі, це стане ударом по "Газпрому" і його чинним проектів з освоєння шельфу Сахаліну. Крім того, у російських компаній немає технології великотоннажного скраплення газу, і, якщо доступ до неї буде закритий, майбутнє всіх запланованих СПГ-проектів опиниться під загрозою.

Ще одна ідея, яка, за деякими даними, буде обговорюватися в Брюсселі,- відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. Розглянути можливість такого кроку керівництво ЄС ще в вересні закликав Європарламент, а до того - прем'єр Великобританії Девід Кемерон.

Вчора прем'єр РФ Дмитро Медведєв попередив, що "економічна, як і взагалі всяка інша реакція Москви на такий крок "буде без обмежень". Але яким саме може бути відповідь, він не пояснив.

Втім, джерело в європейських структурах вчора запевнило "Ъ": відключення РФ від SWIFT може мати дуже серйозні наслідки" і "поки не розглядається". Він нагадав, що досі посилення санкцій було поступовим, а вже прийняті заходи Брюссель і без того вважає досить ефективними.

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Європейські джерела "Ъ" визнають, що відключення від SWIFT суперечить інтересам тих країн ЄС, які зацікавлені у збереженні товарообігу в секторах, поки не зачеплених "війною санкцій".

"У Євросоюзі є прихильники таких радикальних заходів, але консенсусу з цього питання немає, а значить, рішення прийнято не буде,- говорить співрозмовник "Ъ" в структурах ЄС і додає: - Тим більше з урахуванням нового, грецького чинника".

У четвер, 29 січня, відбудеться засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, на якому буде обговорюватися питання реакції ЄС на ескалацію конфлікту в Україні.