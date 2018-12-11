Держгеонадр продовжила 23 спецдозволи на користування надрами для "Укрнафти" на 20 років

"Укрнафта" чекає продовження ще 16 спецдозволів, дія яких закінчується цього року.

Державна служба геології і надр (Держгеонадр) продовжила 23 спеціальні дозволи на користування надрами, а саме на видобуток нафти і природного газу, для найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" терміном на 20 років, повідомила прес-служба "Укрнафти".

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Згідно з повідомленням, Держгеонадр продовжила 11 спецдозволів, термін дії яких закінчився в 2018 році, 9 ліцензій компанії, строк дії яких закінчується в 2019 році, а також 3 ліцензії 2013-2014 років.

"Завдяки тривалій та наполегливій праці команди "Укрнафти", компанії вдалося отримати продовження на 20 років дозволів на ведення видобувної діяльності на Прокопенківському, Вигода-Витвицькому, Монастирищинському, Росильнянському, Турутинському, Миколаївському, Луквинському, Довбушанско-Быстрицькому, Пасичнянському, Андріяшевському, Орів-Уличнянському, Долинському, Струтинському, Спаському, Щурівському, Бориславському, Перекопівському, Малосорочинському, Сагайдацькому, Рожнятівському, Тростянецькому, Волошківському і Танявському родовищах", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що загалом цього року закінчується дія 27 спецдозволів, тому "Укрнафта" чекає продовження ще 16 спецдозволів. У 2019 році закінчується дія всіх 22 спецдозволів "Укрнафти", з яких дев'ять вже продовжені.

У прес-службі нагадали, що на сьогоднішній день в "Укрнафті" 85 діючих спеціальних дозволів на ведення видобувних робіт і один спеціальний дозвіл на геологічну розвідку. Незважаючи на затримку в продовженні ліцензій, в 2018 році компанія знайшла правове рішення і не зупиняла видобуток на жодному з родовищ.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" в 2017 році порівняно з результатами 2016 року скоротила видобуток нафти на 9,2% - до 1,379 мільйона тонн, також в компанії на 14,8% знизився видобуток природного газу - до 1,108 мільярда кубометрів.

У компанії заявили, що основною причиною скорочення обсягів видобутку вуглеводнів стало блокування процесу продовження спецдозволів компанії з боку держави. Якби спецдозволу були продовжені вчасно, рівень видобутку нафти, конденсату та газу залишився стабільним протягом року.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році склала 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установок, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ "Укрнафта" володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України".