Порошенко збирається купити "Центренерго" через підставних осіб - нардеп

За словами Сергія Лещенка, заявки на купівлю держпідприємства не подав ніхто з серйозних міжнародних інвесторів, але подав бізнесмен Віталій Карпачов, якого називають "другим Курченком".

Президент України Петро Порошенко збирається через підставних осіб купити останню державну компанію з виробництва теплової енергетики – "Центренерго".

Про це у своєму блозі на УП пише депутат Сергій Лещенко.

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"Конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться в четвер. Заставу за участь в ньому внесли лише дві компанії. Стартова ціна – близько 200 мільйонів доларів, від якої буде зроблено кілька ставок, і "Центренерго" піде "правильним" покупцям", - стверджує Лещенко.

Він зазначає, що "Центренерго" – це три великих теплових електростанції, які розташовані в Київській (Трипілля), Харківській та Донецькій областях, а в масштабах України теплова генерація (тобто електроенергія, вироблена на ТЕС) – це 1/3 всієї електрики України та 2/3 грошей, виплачених всім виробникам електрики.

Як пише Лещенко, перший учасник, який подав заявку на купівлю підприємства, – це фірма Віталія Кропачова, бізнесмена з донецького містечка Торез.

"Його називають маскою чинної влади. Це – "другий Курченко", через якого заробляє клан Порошенко і на якого за теперішньої влади переписують майно Януковича. Другий учасник продажу "Центренерго" – це білоруси, унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", за якими, за словами різних конспірологів, можуть ховатися лідери Народного фронту Іванчук і Яценюк", - пише Лещенко.

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За його словами, заявки на купівлю не подав ніхто з серйозних міжнародних інвесторів, хоча вивчати ситуацію, як вказує Лещенко, приїжджали чехи, американці з Xcoal, а на одну із станцій "Центренерго" в Трипіллі нещодавно приїжджав міністр енергетики США Рік Перрі.

"У підсумку, за інсайдерською інформацією, "Центренерго" повинен купити "клан Порошенка", а значить – переможцем конкурсу, який призначений на четвер, вже зараз в тіньовому режимі визначений Карпачов. І компанія "Центренерго", до якої кілька років тому розглядався французький гігант "Газ де Франс", піде маловідомому діячеві з грошима незрозумілого походження і Кононенком з Порошенком за спиною", - пише Лещенко.

Також він підкреслює, що проведення конкурсу з наперед визначеним переможцем, близьким до чинного президента, один в один нагадує історію продажу "Криворіжсталі" в 2004 році.

«У цих умовах єдиним виходом із ситуації є скасування конкурсу вольовим рішенням прем'єр-міністра, як це зробила Тимошенко за часів свого прем'єрства при змові навколо купівлі Одеського припортового заводу. Тому сьогодні на всіх ефірах на телебаченні та в соціальних мережах я звернувся до Володимира Гройсмана піти наперекір Порошенку і зірвати явний корупційний договірняк», - пише Лещенко.