Електрика в Україні може подорожчати через зростання вартості доставки вугілля з Роттердама

На засіданні НКРЕКП 14 грудня можуть ухвалити рішення про збільшення тарифу на електроенергію через зростання вартості вугілля на європейських біржах та вартості його транспортування з Роттердама до України.

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання НКРЕКП, що відбудеться 14 грудня.

Про це повідомляє Громадське.

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Зокрема, вартість вугілля, яке входить до собівартості виробництва української електроенергії, хочуть збільшити на 11,7%, а закладену у тариф вартість транспортування вугілля з Роттердама до України ще на близько 6%.

За словами голови асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, ухвалення зазначених змін призведе до того, що фактичний монополіст на ринку генерації теплової електроенергії, компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, заробить додатково 6,5 мільярдів гривень протягом наступного року.

"Таким чином, наш вугільний "немонополіст" "ДТЕК" Ахметова, який видобуває 85% всього українського вугілля (біля 24 мільйонів тонн), буде усім у тарифи закладати своє вугілля ще дорожче -та ще заробить додатково 6,5 мільярда гривень наступного року", - повідомив Герус у себе у Facebook.

Він також додав, що прибуток "ДТЕК" за останні 2 роки зріс у 2,6 раза.

Раніше повідомлялось, що компанія "ДТЕК" придбала у Роттердамі 80 тисяч тонн вугілля для своїх теплоелектростанцій.

Відповідно до дослідження Carbon Tracker, вартість теплової електроенергії в Україні виявилась однією з найвищих у світі. Зокрема, енергія українських теплоелектростанцій є дорожчою за аналогічну електроенергію у ЄС, Росії, Китаю, США та Південноафриканської республіки

Зазначимо, що Більшість українських теплоелектростанцій належать компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Компанія ДТЕК - одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських теплоелектростанцій, а також 17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом, компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії в Україні.

Зазначимо, що вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України регулюється за формулою "Роттердам+", яку запровадили у травні 2016-го року.

Методика була запроваджена за умов втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. І аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки до України". Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла у два рази.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам+", а у 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент же наголошував, що формула "Роттердам+" є вимогою Міжнародного валютного фонду.

7 серпня 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження через імовірні зловживання Нацкомісію з регулювання тарифів при укладанні "Роттердам+". Очільник НАБУ Артем Ситник заявляв, що справа про запровадження формули "Роттердам+" є пріоритетною для його відомства.

17 серпня у НКРЕКП заявила, що планує скасувати формулу через перехід до ринку електроенергії.