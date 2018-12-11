Конгрес США готує нові закони проти енергетики РФ, включаючи «Північний потік-2»

На розгляді Конгресу знаходиться близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектору Росії. Один з них - проти "Північного потоку-2" - може бути прийнятий вже цього тижня.

На тлі суперечки між Росією та Україною навколо Керченської протоки, Конгрес США розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектору Росії.

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Про це повідомив помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон на брифінгу у Вашингтоні, передає «Німецька хвиля».

"Ми моніторимо законопроекти - їх близько 10, всі вони містять російську енергетику в якості ключового компонента", - сказав Феннон. Він зазначив, що першим на розгляді конгресменів знаходиться рекомендаційна резолюція, де Конгрес висловлює незгоду з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", який прямо зв'яже Росію і Німеччину. Рішення за даною резолюцією може бути прийняте вже цього тижня.

"Ми очікуємо, що Конгрес ухвалить рішення з цього питання, і тиск на російський енергетичний сектор в результаті буде тільки зростати", - сказав Феннон. За словами американського чиновника, "Північний потік-2" є інструментом, з допомогою якого Росія хоче посилити залежність країн-імпортерів, тому США закликають всіх партнерів Росії вийти з даного проекту.

У законопроекті, що перебуває на розгляді Конгресу США, в числі іншого, йдеться: "Геополітичний інтерес Росії до "Північного потоку-2" полягає не в посиленні європейської енергобезпеки, а в тому, щоб вбити клин між країнами Європи і радикально скоротити існуючий транзит газу через Україну".

За словами Феннона, ключем до збереження енергетичної незалежності Європи є диверсифікація енергетики. У зв'язку з цим чиновник згадав про декілька проектів, спрямованих на досягнення цієї мети, - будівництво сполучного газопроводу між Грецією і Болгарією, синхронізація електромереж країн Балтії з континентальною Європою і будівництво терміналу з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) в Хорватії.

"Цей термінал міг би отримувати ЗПГ від широкого кола постачальників. Це дозволить збільшити диверсифікацію і відійти від російських джерел, що буде мати особливе значення для Угорщини", - пояснив Феннон.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Хайко Мас в грудні заявив, що Берлін не відмовиться від політичної підтримки "Північного потоку-2".