Ціна імпортного газу для України сягнула рекордних 339 доларів

У жовтні середня ціна імпортного газу становила 323,44 долара за 1 тисячу кубів.

Середня ціна імпортного природного газу в листопаді 2018 року становить 9471,92 гривні, або 339,21 долара за 1 тисячу кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

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"Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада 2018 року, яка становить 9471,93 гривні, або 339,21 долара за 1 тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні, вперше з квітня цього року, середня ціна імпортного газу перевищила 300 доларів за 1 тисячу кубометрів.