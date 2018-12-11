Запаси сланцевої нафти в США удвічі перевищили прогнози - ЗМІ

Сланцева революція в США, яка зробила країну чистим експортером вуглеводнів вперше за 75 років, набирає дедалі більших обертів.

Як випливає з даних Геологічної служби США (USGS), запаси нафти і газу в басейні Permian - найбільшому районі видобутку сланцевої в Штатах - виявилися в рази більше попередніх оцінок.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Оцінка запасів нафти порівняно з 2016 роком підвищено вдвічі - з 20 до 46,3 мільярда барелів, а газу - більш ніж у 17 разів. За новими розрахунками, це 281 трильйон кубічних футів проти 16 трильйонів в доповіді дворічної давності", - йдеться в повідомленні.

Вперше в загальні цифри по басейну додані запаси двох формацій - Wolfcamp Shale і Bone Spring, розташованих в Техасі і Нью Мехіко. Мова йде про найбільше нафтогазове відкриття в історії США.

Директор Геологічної служби Джим Рейллі підкреслює, що оцінка враховує виключно запаси. За його словами, про наявність нафти у Permian було відомо ще в 1980-х роках, проте лише зараз прогрес технологій, включаючи гідророзрив пласта і направлене буріння, дозволило віднести ці резерви до категорії доступних.

За новими підрахунками, запаси Permian входять до числа найбільших не тільки в США, але і в світі, зазначив, у свою чергу, голова Асоціації нафти і газу Нью Мехіко Райан Флінн. "Навіть людину, яка знайома з ресурсами і потенціалом Permian, не можуть не здивувати величезні цифри, які опублікувала USGS", - зазначає він.

У листопаді в Permian видобувалося 3,63 мільйона барелів сирої нафти на добу - третина від сумарного видобутку в США, яка за рік, за даними Міненерго країни, зросла на 1,9 мільйона барелів на день.