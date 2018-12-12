Конгрес США прийняв резолюцію проти "Північного потоку–2"

Американські конгресмени закликали країни Європи відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік–2", а президента США Дональда Трампа – ввести санкції проти проекту.

Члени палати представників Конгресу США проголосували за резолюцію проти будівництва газопроводу "Північний потік–2".

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Про це повідомляє Bloomberg. Американські конгресмени закликали країни Європи відмовитися від будівництва газопроводу, а президента США Дональда Трампа – всіляко протидіяти проекту і ввести проти нього санкції.

У двопартійній резолюції наголошується, що газопровід є "радикальним кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів". При цьому адміністрація Трампа повинна використовувати всі доступні засоби для підтримки європейської енергетичної безпеки".

Bloomberg відзначає, що хоча резолюція і не має обов'язкової сили, документ акцентує на "зростаючій опозиції Конгресу до російського проекту".

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Мас в грудні заявив, що Берлін не відмовиться від політичної підтримки "Північного потоку-2".