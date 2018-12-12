Конгрес США прийняв резолюцію проти "Північного потоку–2"
Члени палати представників Конгресу США проголосували за резолюцію проти будівництва газопроводу "Північний потік–2".
Читайте такожКонгрес США готує нові закони проти енергетики РФ, включаючи «Північний потік-2»
Про це повідомляє Bloomberg. Американські конгресмени закликали країни Європи відмовитися від будівництва газопроводу, а президента США Дональда Трампа – всіляко протидіяти проекту і ввести проти нього санкції.
У двопартійній резолюції наголошується, що газопровід є "радикальним кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів". При цьому адміністрація Трампа повинна використовувати всі доступні засоби для підтримки європейської енергетичної безпеки".
Bloomberg відзначає, що хоча резолюція і не має обов'язкової сили, документ акцентує на "зростаючій опозиції Конгресу до російського проекту".
Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Мас в грудні заявив, що Берлін не відмовиться від політичної підтримки "Північного потоку-2".