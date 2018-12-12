Пріоритет ТЕС, що працюють на українському вугіллі, знищить антрацитну залежність енергетики від РФ - політолог

На думку політолога, позбавитися від російського антрациту Україна може в разі переводу ТЕС на українське вугілля марки Г.

Економічні зв'язки з Росією представляють не меншу загрозу, чим культурні. Особливо, якщо йдеться про вугільно-енергетичну залежність від країни-агресора – пише в авторському блозі на Site.ua політолог Кирило Сазонов.

«Якщо ми говоримо про нашу залежність від імпорту, та ще й в енергетиці – то слово «загроза» навіть дуже м'яке. Фактично ми довіряємо свою енергетичну безпеку ворогові. І при цьому накачуємо його нашими ж грошима. Ну чи не абсурд це? Саме абсурд, та ще й з ознаками схильності до суїциду. І якщо від російського газу ми відмовилися ще в 2015 році, то з вугіллям ситуація куди сумніша. Зараз імпортне вугілля для українських ТЕС ми купуємо в США, ПАР і Росії. А тепер відсотки: у 2017 році частка російського вугілля складала 57%, а цього року вже виросла до 62%», - інформує автор.

На думку політолога, позбавитися від російського антрациту Україна може в разі переводу ТЕС на українське вугілля марки Г.

«Рішення є – точне і смертельне, як удар шпагою. Рішення, яке зробить російський антрацит зовсім непотрібним в Україні. Для цього необхідно перевести всі блоки на українських ТЕС з вугілля марки «А» на марку «Г». Таке рішення вже прийняте на засіданні РНБО 16 березня 2017 року. 27 липня цього року на нараді по ситуації у вугільній галузі це рішення підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Робота йде, з «А» на «Г» вже переведено 7 блоків українських станцій», - стверджує він.

Прискорити цей процес може надання пріоритету українському вугіллю в правилах ОРЕ. «Добре слово і економічні важелі діють набагато ефективніше, ніж просто заклики. І тут рішення теж знайдене – пріоритет для станцій, які працюють на українському газовому вугіллі. ТЕС - це маневрені потужності, вони в основному задіюються на піках споживання. І першими можна включати саме тих, хто вже перебудувався. Ось і хороший мотив для власників генеруючих потужностей щонайшвидше перевести перевести блоки», - відзначає Сазонов.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше висловився за надання пріоритету теплоелектростанціям, які використовують вугілля українського видобутку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України найближчим часом планує ввести в дію пріоритетне спалювання українського вугілля газової марки на теплоелектростанціях, що дасть можливість понизити споживання імпортного антрациту і підсилить енергетичну незалежність країни.