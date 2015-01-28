У «Газпромі» заявили, що рішення про транзит в обхід України приймав Путін

Про це заявив сьогодні голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков, виступаючи у Відні на Європейській газовій конференції, повідомляє ТАСС.

«Враховуючи прийняте рішення про перенаправлення поставок з 2019 року, у європейських партнерів на прийняття рішень залишилося не так багато часу (на підготовку інфраструктури)», - сказав він.

За словами Зубкова, рішення пустити російський газ в обхід України по «Турецькому потоку» прийнято вищим політичним керівництвом.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав блефом заяву «Газпрому» про плани перенаправити транзитні потоки російського газу до країн ЄС з України до Туреччини.

«Примус європейських країн до закупівель російського газу на кордоні Туреччина - Греція замість використання існуючої інфраструктури України - це відмова від прекрасно функціонуючої і надійної системи на користь багатомільярдних витрат на нову структуру, які в остаточному рахунку ляжуть на домогосподарства і підприємства Європи. Також це несе значні технічні ризики, не пропонуючи будь-яких переваг: та ж саме кількість газу (яка надходить до європейських споживачів через Україну) буде передана, тільки через різні канали. Таким чином, це лише політичний блеф», - сказав Коболєв.

У «Нафтогазі» нагадали, що компанія забезпечує безперебійний транзит російського газу до Євросоюзу, незважаючи на військову агресію Росії на Донбасі.

14 січня заступник голови Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович за результатами зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером заявив, що для нього стали великою новиною плани «Газпрому» перенаправити транзит газу через Україну до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується побудувати замість «Південного потоку».

У свою чергу, міністр енергетики РФ Олександр Новак зазначив, що рішення про будівництво газопроводу до Туреччини прийнято і «роботи вже ведуться».

Єврокомісія взяла до уваги плани «Газпрому» і визначить свою позицію з цього питання після детального вивчення.