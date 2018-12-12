Порошенко закликає зупинити «Північний потік-2» у відповідь на агресію РФ

За словами президента, «ніхто не знає, де завтра Путін вирішить захищати російські інтереси».

Президент України Петро Порошенко вважає доцільним запровадження санкцій для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на агресію Росії в районі Керченської протоки.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, відео розміщене на його сторінці у Facebook.

«Буде абсолютно доцільним, якщо реакцією на акти агресії у Чорному морі, ЄС разом із США запровадять санкції, щоб зупинити "Північний потік-2", бо ніхто не знає, де завтра Путін вирішить захищати російські інтереси», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".