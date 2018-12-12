Шахов: люди заощадять 5 мільярдів гривень, якщо влада змусить облгази встановити лічильники за свій кошт

“Наш край” закликає уряд негайно забезпечити реалізацію рішення Верховного суду, який визнав облгази зобов'язаними за власний рахунок встановлювати газові лічильники побутовим споживачам. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов.

Він наголосив, що рішення суду підтвердило позицію “Нашого краю”, який кілька років відстоює право споживачів на безкоштовні індивідуальні лічильники.

“Ми домагалися справедливого обліку газу з 2016 року. У цей час олігархічні монополії через лобістів у владі намагалися “передати” витрати на прилади простим споживачам. Так було зі встановленням загальнобудинкових лічильників, що нагадувало “газовий колгосп”, та у випадку підвищення норм споживання палива за відсутності лічильника, що рівнозначно газовій “данині”. Нарешті суд поставив крапку – лічильники мають встановлювати за власний кошт облгази. Витрати на це закладені у тарифи за газопостачання”, – сказав Сергій Шахов.

Народний депутат пояснив, що рішення Верховного суду дозволить українцям зекономити мільярди гривень.

“У країні понад 3 мільйони домогосподарств без газових лічильників та ще близько 2 мільйонів мають застарілі прилади, що потребують заміни. Якщо врахувати, що придбання та встановлення одного лічильника коштує близько тисячі гривень, то пересічні споживачі заощадять 5 мільярдів гривень”, – наголосив Сергій Шахов.

На думку депутата від “Нашого краю”, уряд має якнайшвидше забезпечити виконання рішення суду та поширити набутий досвід на інших постачальників комунальних послуг.

“Чим швидше уряд змусить облгази заплатити за газові лічильники, тим вищі шанси, що ці кошти не вкрадуть. Найрозумніше – встановити часові рамки на ці роботи. Після чого слід розібратися зі встановленням лічильників на тепло та воду. Вже зрозуміло, що постачальники послуг мають самі подбати про їх облік”, – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, у листопаді цього року Велика Палата Верховного суду постановила, що відмова надавачів послуг встановлювати індивідуальні лічильники порушує права споживачів. Зокрема – вимоги Законів України “Про захист прав споживачів” та “Про житлово-комунальні послуги”. На газорозподільні організації покладений обов’язок встановлення лічильників газу для населення. Покладання відповідного обов’язку на споживачів є неправомірним. За даним “Нафтогазу”, в Україні газифіковано близько 13 млн квартир та приватних будинків. Із них лічильники газу мають 9,5 млн домогосподарств.