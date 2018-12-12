У Кремлі відреагували на резолюцію Конгресу США проти «Північного потоку-2»

За словами прес-секретаря президента РФ, йдеться про спроби перешкодити реалізації суто комерційного економічного проекту.

У Кремлі резолюцію Конгресу США проти «Північного потоку-2», який планується прокласти в обхід України, назвали недобросовісною конкуренцією.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, ми тут не бачимо якихось нових елементів ... Аналогічна позиція була озвучена і на рівні президента США, і на рівні державного департаменту, це послідовна лінія. Ми не вважаємо її правильною, не вважаємо її прийнятною для себе, тому що йдеться про спроби перешкодити реалізації суто комерційного економічного проекту, ... який насправді не лише в інтересах постачальника газу - Російської Федерації, а й споживачів, в першу чергу Німеччини, як країни Євросоюзу», - сказав прес-секретар Путіна.

За його словами, «проект має цілу низку конкурентних переваг, але таким чином (США) намагаються перешкодити реалізації цього проекту, використовуючи власне усі і припустимі, і неприпустимі методи, які є нічим іншим, як «камуфлювання» недобросовісної конкуренції».

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Палата представників Сполучених Штатів Америки (нижня палата Конгресу) одностайно ухвалила резолюцію із закликом до європейських держав відмовитися від «Північного потоку-2».

У документі, зокрема, міститься заклик до урядів європейських держав відмовитися від «Північного потоку-2» і висловлюється підтримка введенню санкцій стосовно цього газопроводу, згідно з частиною 232 «Закону про протидію супротивникам Америки через санкції».

У резолюції також наголошується, що «Північний потік-2» є кроком у зворотному напрямку щодо забезпечення енергетичної безпеки Європи та інтересів США, і міститься наполегливий заклик до президента США використовувати всі наявні інструментарії, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв.

Довідка УНІАН: проектом «Північний потік-2» передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».