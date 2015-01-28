"Газпром" вирішив відмовитися від добудови "Північного потоку"

Монополіст в експорті природного газу - "Газпром" - відмовився від планів розширення газопроводу "Північний потік" і продовження його до Великобританії, повідомили Рейтер два джерела в "Газпромі".

"Зараз складна політична ситуація, в OPAL нас так і не пустили. Навіщо будувати ще дві гілки? Ми не будуємо", - сказало джерело.

"Планів розширення Nord Stream і продовження його до Великобританії зараз немає. Не розглядаємо", - підтвердило друге джерело.

У 2013 році "Газпром" заявляв про плани розширення "Північного потоку" двома гілками та продовження його до Великобританії. Зараз газ перекачується в Європу двома гілками сукупною потужністю 55 мільярдів кубометрів, проте газопровід використовується приблизно наполовину через обмеження доступу "Газпрому" до європейського газопроводу OPAL.

Читайте такожУ «Газпромі» заявили, що рішення про транзит в обхід України приймав ПутінУ вівторок "Газпром" заявив, що подасть перший газ до Туреччини по новій магістралі через Чорне море в 2016 році.

Москва на початку грудня відмовилася від будівництва трансчорноморського газопроводу "Південний потік" в обхід України, звинувативши Євросоюз у "неконструктивній" позиції, й тепер має намір пустити маршрут через Туреччину, вже пообіцявши їй пільгові ціни на російський газ.