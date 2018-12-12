У Бундестазі закликали переглянути позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Політик не виключає подальшого російського вторгнення в Україну для захоплення сухопутного шляху в окупований Крим.

Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген вважає, що Німеччина має у терміновому порядку переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2".

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Про це повідомляє Европейская правда.

Політик не виключає подальшої агресії Росії щодо України, яка може полягати у вторгненні у прибережну зону Азовського моря задля захоплення сухопутного шляху до окупованого Кримського півострова.

На його думку, щоб запобігти цьому, Європа має бути послідовною і одностайною.

"Наша найбільша сила полягає у нашій єдності. Військові засоби врегулювання конфлікту не розглядаються, однак слід враховувати всі варіанти, не пов’язані з війною", - вважає Реттген.

Він також наголосив, що ЄС не повинен скасовувати санкції проти Росії, доки немає належного виконання Мінських угод.

"Але ми маємо йти далі: Німеччина, зокрема, має терміново переглянути спірний проект газопроводу "Північний потік-2" - зазначив політик, який є послідовним противником проекту.

"Північний потік-2" навряд чи є суто комерційним проектом; він має сильні геополітичні наслідки. Будівельні ліцензії вже були надані усіма залученими європейськими державами - за винятком Данії, - таким чином, зупинка проекту стала ще складнішою. Щонайменше Росія має гарантувати, що транзит газу через Україну триватиме", - наголосив він.