Облгази Фірташа перевірять через надмірні суми у платіжках

У листопаді жителі України отримали платіжки за газ, суми в яких відрізнялися від вартості фактично спожитого ресурсу.

Кабінет міністрів України створив робочу групу для перевірки компаній, що постачають газ для населення (облгази, газзбути), більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, через надмірні нарахування для споживачів у платіжках за газ.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді жителі України отримали платіжки за газ, суми в яких відрізнялися від вартості фактично спожитого ресурсу, а також, у багатьох випадках, у платіжках було вказано заборгованості за попередні періоди, про які споживачі нічого не знали.

Наприкінці листопада НКРЕКП заборонила облгазам проводити донарахування в платіжках за природний газ.

7 грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 12 грудня уряд на своєму засіданні створить спеціальну комісію, куди увійдуть представники уряду і Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), для глобальної перевірки облгазів через надмірні нарахування для споживачів у платіжках за газ.

11 грудня заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк заявив, що облгази втягують споживачів у штучні борги шляхом донарахувань за попередні періоди, щоб позбавити клієнтів можливості скористатися своїм законним правом і змінити постачальника газу.