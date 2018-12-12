Нацкомісія збільшила тариф для ГЕС "Укргідроенерго" майже на третину

Регулятор також затвердив інвестиційну програму компанії на 3 мільярди гривень.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила середні тарифи для гідроелектростанцій, оператором яких є держкомпанія "Укргідроенерго", на перше півріччя 2019 року на 28%, до 31,5 коп/кВт-год.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Разом з тим, компанія пропонувала регулятору збільшити тариф до 56,57 коп/кВт-год.

Також комісія знизила середній тариф для ГАЕС на 35,6% - до 266,1 коп/кВт-год (компанія пропонувала встановити тариф на рівні 529,35 коп/кВт-год).

НКРЕКП також схвалила інвестиційну програму "Укргідроенерго" на 2019 рік у розмірі 3,06 мільярда гривень (компанія пропонувала 7,07 мільярда гривень).

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2016 року уряд затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт). Для цієї мети компанія "Укргідроенерго" має намір інвестувати близько 70 мільярдів гривень у будівництво нових і реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС).

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегату на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі, загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.