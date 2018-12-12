"Нафтогаз" підтвердив звернення до суду США для стягнення боргу з "Газпрому"

За словами виконавчого директора "Нафтогазу", США - це не остання юрисдикція, де "Газпром" чекають проблеми, доки він не сплатить борг.

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко підтвердив звернення компанії до суду США з позовом до дочірньої компанії "Газпрому" в рамках примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Газпром" продовжує зухвало не виконувати рішення міжнародного арбітражу. Навіть незважаючи на те, що "Газпром" програв в апеляційному суді Швеції з припинення примусового виконання рішення арбітражу. Тобто немає ніяких законних підстав не платити нам за цим рішенням. Це я не скаржуся, а пояснюю наші дії, зокрема, в США по примусовому виконанню", – прокоментував він інформацію про звернення "Нафтогазу" в американський суд.

"США - це не остання юрисдикція, де "Газпром" чекають проблеми. Поки вони не заплатять нам всю суму", - додав він.

Разом з тим, в прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що не коментують ініційований судовий процес у США на прохання юристів.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що "Нафтогаз" подав позови в суди Північного і Південного округів Техасу щодо американського підрозділу Gazprom Marketing & Trading і консалтингової компанії DeGolyer & MacNaughton. "Нафтогаз" просить зобов'язати їх надати інформацію та доступ до документів, що повинно допомогти в процесі проти "Газпрому" в Нідерландах.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів "Газпрому" проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".