Україна може скоротити закупівлі російського газу ще на 4 млрд кубометрів на рік

Це може бути можливо за рахунок реалізації проектів з газифікації вугілля, на які Китай може виділити близько 3,6 млрд дол. кредиту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості із посиланням на результати зустрічі 27 січня голови Міненерговугілля Володимира Демчишина з послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжаном Сіюнем.

«Під час зустрічі Володимир Демчишин наголосив на зацікавленості української сторони якомога швидше активізувати взаємодію між Україною та КНР щодо реалізації проектів модернізації українських ТЕС (ТЕЦ) та будівництва потужностей для виробництва з українського вугілля синтез-газу для потреб хімічних підприємств та для потреб населення на підставі укладених угод - рамкової угоди між Міненерговугілля та Державним банком розвитку Китаю та генеральної кредитної угоди між НАК «Нафтогаз України» та Державним банком розвитку КНР», - сказано в повідомленні міністерства.

Читайте такожМіллер заявив, що знижка на газ для України припиняє дію з 1 квітня

Як зазначили у міністерстві, за оцінками китайських та українських експертів, реалізація проектів зі створення таких потужностей дозволила б знизити закупівлі російського природного газу в обсягах до 4 млрд куб. м щорічно.

Крім того, у міністерстві вважають, що дані проекти дозволять створити додатково близько 5 тис. робочих місць, забезпечити стабільний збут вітчизняного вугілля, що у свою чергу зберегло б до 20 тис. робочих місць для шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у кінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки на суму 3,656 млрд дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачалося реалізувати низку проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який зараз перебуває у розшуку, на початку 2013 року говорив, що будівництво заводу з газифікації вугілля почнеться у червні 2013 року.

На початку 2014 року держкомпанія «Газ України» оголосила тендер на проектування заводу з газифікації вугілля, який скасувала у середині березня минулого року.

Також повідомлялося, що в Україні готують проекти із заміщення газу вугіллям за рахунок китайського кредиту.