Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами "Нафтогазу" щодо "Газпрому" - Вітренко

На рішення суду в Техасі "Нафтогаз" ще чекає.

"Нафтогазу" вдалося зробити перший крок в залученні американських судів щодо позову проти дочірньої компанії "Газпрому" в рамках примусового стягнення боргу в 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав на сторінці в Facebook.

"Суд в Нью-Йорку погодився з нашими вимогами щодо Газпрому. Це лише перший крок у США", - йдеться в повідомленні.

Вітренко пообіцяв, що подробиці пообіцяв написати згодом. "На рішення суду в Техасі ще чекаємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Юрій Вітренко підтвердив звернення компанії до суду США з позовом до дочірньої компанії "Газпрому" в рамках примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

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При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання та транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять у Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».