Дністровську ГАЕС добудують китайці

Україна домовилася про 0,5 мільярда доларів китайського кредиту на добудову Дністровської ГАЕС.

Україна домовилася про залучення китайського кредиту в розмірі 0,5 мільярда доларів на будівництво Дністровської ГАЕС, проценти за яким не будуть перевищувати 4,5% річних.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

"Раніше Акціонерне товариство "Укргідроенерго" та китайська інженерно-будівельна компанія CNEEC підписали меморандум з озвученою сумою 0,5 мільярда доларів про участь китайської компанії в добудові Дністровської ГАЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші дві черги ГАЕС будувалися потужностями "Турбоатома". "Турбоатом" заявив про готовність поставити гідротурбіни і обладнання для 5, 6 і 7-го гідроагрегатів Дністровської ГАЕС, якій нещодавно відвантажив четвертий гідроагрегат.

Раніше повідомлялося, що держава збереже 51% "Турбоатома", де раніше відібрали членів наглядових рад, у державній власності при його приватизації. "Турбоатом" - випускає турбінне обладнання для гідро-, теплових і атомних електростанцій. 75% статутного капіталу належить державі.