У Донецькій області через безперервні обстріли не можуть запустити ТЕС

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Безперервні вже більше 10 днів обстріли серйозно пошкодили енергообладнання Миронівської станції. Пошкоджений блочний трансформатор, відключені 7 ліній електропередачі, якими ТЕС пов'язана з енергосистемою, пошкоджені будівлі: котельне відділення, машинний зал, паливна естакада, будівля головного щита управління, мазутонасосної станції, хімводоочищення. Через високі ризики для життя лише 30% персоналу Миронівської ТЕС виходить на роботу», - сказано в повідомленні.

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Як зазначили у ДТЕК, через бойові дії на ТЕС неможливо доставити вугілля. «Запаси пального на ранок 28 січня становили 4,5 тис. тонн. Проектним паливом для Миронівської ТЕС є вугілля марки «Г», яке залізничними вагонами доставляли з Павлограда. Зараз цей шлях - під постійним обстрілом», - наголошується в повідомленні ДТЕК.

Як раніше повідомляв УНІАН, Миронівська теплоелектростанція припинила роботу 23 січня після кількох днів обстрілу.

За даними ДТЕК, один зі снарядів розірвався на центральній прохідній ТЕС. Другий снаряд влучив у мазутне господарство, пошкоджений мазутний бак. Працівники ТЕС сховалися у бомбосховище.