У Донецькій області через безперервні обстріли не можуть запустити ТЕС
Найбільша приватна енергогенеруюча компанія ДТЕК Ріната Ахметова поки що не буде відновлювати роботу Миронівської ТЕС (Донецька область) через безперервні обстріли бойовиками.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Безперервні вже більше 10 днів обстріли серйозно пошкодили енергообладнання Миронівської станції. Пошкоджений блочний трансформатор, відключені 7 ліній електропередачі, якими ТЕС пов'язана з енергосистемою, пошкоджені будівлі: котельне відділення, машинний зал, паливна естакада, будівля головного щита управління, мазутонасосної станції, хімводоочищення. Через високі ризики для життя лише 30% персоналу Миронівської ТЕС виходить на роботу», - сказано в повідомленні.
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Як зазначили у ДТЕК, через бойові дії на ТЕС неможливо доставити вугілля. «Запаси пального на ранок 28 січня становили 4,5 тис. тонн. Проектним паливом для Миронівської ТЕС є вугілля марки «Г», яке залізничними вагонами доставляли з Павлограда. Зараз цей шлях - під постійним обстрілом», - наголошується в повідомленні ДТЕК.
Як раніше повідомляв УНІАН, Миронівська теплоелектростанція припинила роботу 23 січня після кількох днів обстрілу.
За даними ДТЕК, один зі снарядів розірвався на центральній прохідній ТЕС. Другий снаряд влучив у мазутне господарство, пошкоджений мазутний бак. Працівники ТЕС сховалися у бомбосховище.