Хмельницька АЕС відключила від мережі другий енергоблок

Станом на 9:00 реакторна установка працює на 19% від номінальної потужності.

Хмельницька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №2 через пошкодження трансформатора збудження фази, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"13 грудня о 6:33 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі через пошкодження трансформатора збудження фази В. За станом на 9:00 реакторна установка працює на 19% від номінальної потужності", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією "Енергоатому", за минулу добу енергоблок №2 ХАЕС справив 24,32 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця 291,31 млн кВт-год електроенергії.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 19-е доба середнього планового ремонту.

Зазначається, що радіаційна обстановка на промислових майданчиках та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.