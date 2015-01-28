"Роснефть" просить близько $19 млрд із коштів пенсійного стабфонду

Міністерство бачить підстави підтримати їх, але запропонує компанії визначити пріоритети з урахуванням того, що ФНБ став антикризовим фондом уряду, передає Reuters.

"Роснефть" ще у жовтні 2014 року попросила понад 2 трильйони рублів (на той момент близько $50 млрд - ред.) держдопомоги з ФНБ, що становило більше половини коштів фонду. Міністр економіки РФ Олексій Улюкаєв тоді назвав заявку "не відповідною реальності", а у листопаді президент Росії Володимир Путін сказав, що "Роснефть" якщо і отримає гроші з ФНБ, то "без метушні" і під конкретні проекти. Пізніше чиновники обіцяли виділити "Роснефти" гроші з ФНБ у першому кварталі поточного року.

"Зараз у нас на розгляді перебувають 28 проектів "Роснефти", загальним обсягом з ФНБ 1,3 трильйона рублів", - сказав заступник міністра Микола Подгузов.

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"Вони (заявки) надійшли буквально кілька днів тому. На кожен із цих проектів є суттєві підстави, щоб їх стратегічно підтримувати", - додав Подгузов.

Він також додав, що, з урахуванням складної ситуації в економіці і планів використання ФНБ для фінансування антикризових заходів, потрібно спільно з компанією визначити найбільш пріоритетні проекти.

"Нам подобається кожен із цих проектів, але у нас є природні обмеження", - сказав Подгузов журналістам у середу.

"Ми ж Мінекономрозвитку, ми ж усе-таки за розвиток. Повністю відмовитися від розвитку і сконцентруватися на поточному споживанні важливо, але ми просто будемо проїдати той пиріг, який є, а ми все-таки хочемо, щоб цей пиріг розширювався і всім вистачало", - сказав Подгузов у середу.

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Подгузов сказав, що "Роснефть" просить гроші на зрілі і нові родовища, а також проекти нафтогазопереробки. З них відомство віддає найбільшу перевагу саме зрілим проектам через максимально "швидкий бюджетний ефект". За його словами, "Роснефть", зокрема, заявилася на фінансування проекту судноверфі "Звезда", на який держкомпанія просить 90 мільярдів рублів або 80 відсотків від його загальної вартості, однак це порушує правила інвестування з фонду у проекти. Компанії можуть просити з ФНБ лише 40 відсотків сукупного кошторису проекту.

"Усе це хочеться вмістити в одну картинку і розставити пріоритети", - додав Подгузов.

На початку поточного тижня "Роснефть" оголосила про другий масований випуск публічного боргу обсягом 400 мільярдів рублів після грудневої позики у 625 мільярдів рублів, пообіцявши, що не буде купувати валюту. Учасники ринку говорили стрімке розміщення облігацій "Роснефти", що відбулося у грудні у розпал падіння рубля, чинило тиск на валютний ринок. Компанія заперечувала зв'язок між продажем бондів, що відбувся за один день без участі широкого кола ринкових інвесторів, і падінням національної валюти.