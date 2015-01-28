Shell побудує нафтохімічний завод в Іраку вартістю $11 млрд

За словами міністра нафти Іраку Насера ель-Есаві, комплекс Nibras передбачається запустити через п'ять-шість років, передає Прайм із посиланням на Reuters.

Завдяки йому Ірак стане найбільшим виробником нафтохімічних продуктів на Близькому Сході.

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Як сказав представник Shell, уряд Іраку остаточно схвалив проект 13 січня. Меморандум про взаєморозуміння був підписаний у 2012 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що Shell через санкції припинила співпрацю із "Газпром нефтью".