Shell побудує нафтохімічний завод в Іраку вартістю $11 млрд
20:28, 28 січня 2015Енергетика
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Shell підписала із владою Іраку контракт на 11 млрд доларів, у рамках якого побудує нафтохімічний комплекс на півдні країни, у Басрі.
REUTERS
За словами міністра нафти Іраку Насера ель-Есаві, комплекс Nibras передбачається запустити через п'ять-шість років, передає Прайм із посиланням на Reuters.
Завдяки йому Ірак стане найбільшим виробником нафтохімічних продуктів на Близькому Сході.
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Як сказав представник Shell, уряд Іраку остаточно схвалив проект 13 січня. Меморандум про взаєморозуміння був підписаний у 2012 році.
Раніше УНІАН повідомляв, що Shell через санкції припинила співпрацю із "Газпром нефтью".
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