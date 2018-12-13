Дефіцит нафти може виникнути раніше, ніж прогнозували - МЕА

Агентство очікує, що дефіцит нафти виникне до II кварталу 2019 року, за умови, що ОПЕК буде дотримуватися скорочення видобутку.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що світовий ринок нафти може зіткнутися з дефіцитом раніше, ніж очікувалося, завдяки угоді ОПЕК+ і рішенням Канади скоротити поставки.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Минулого тижня країни ОПЕК та інші нафтопереробники, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток сумарно на 1,2 мільйона барелів на добу з січня 2019 року на шість місяців. Крім того, влада канадської провінції Альберта вирішила зобов'язати нафтові компанії знизити видобуток на 325 тисяч барелів на добу з січня для усунення надлишків запасів сировини", - йдеться в повідомленні.

Ще в листопаді МЕА прогнозувало, що світовий нафтовий ринок залишиться в профіциті протягом всього 2019 року. Тепер же агентство очікує, що дефіцит виникне до II кварталу наступного року, за умови, що ОПЕК буде дотримуватися свого угоди щодо поставок.

В оприлюдненому сьогодні щомісячному звіті по ринку нафти МЕА залишило прогноз зростання світового попиту на 2018-й і 2019 рік без змін у порівнянні з минулим місяцем на рівні 1,3 мільйона і 1,4 мільйона барелів на добу відповідно.

"Наш прогноз зростання попиту на 2019 рік залишається на рівні 1,4 мільйона барелів на добу, незважаючи, що ціни на нафту значно знизилися з початку жовтня", - відзначило агентство.

Ціни на нафту впали майже на третину в цьому кварталі до приблизно 61 долара за барель з чотирирічного піку близько 87 доларів, досягнутого на початку жовтня.

"Деяка підтримка, що надається більш низькими цінами, буде компенсована уповільненням економічного зростання в світі, особливо в деяких країнах з економікою, що розвивається", - відзначило МЕА.

При цьому в агентстві констатували, що "невизначеність щодо торгової напруженості і посилення грошово-кредитної політики продовжують впливати на довіру та інвестиції". "Більш низькі очікування ОЕСР щодо світової економіки в 2019 році можуть знизити зростання попиту на нафту приблизно на 100 тисяч барелів на добу", - йдеться у звіті МЕА.