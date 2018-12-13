Туреччина почала будівництво наземної частини "Турецького потоку" - Ердоган

Турецький президент також заявив про наміри закінчити реалізацію цього проекту "до кінця 2019 року".

Туреччина приступає до будівництва наземної частини газопроводу "Турецький потік" на території республіки.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

"Ми починаємо будівництво наземної частини "Турецького потоку" на нашій території", - цитує президента Anadolu Ajansı.

Ердоган також заявив про наміри закінчити реалізацію цього проекту "до кінця 2019 року".

19 листопада в Стамбулі пройшла церемонія завершення будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік", в якій взяли лідери Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган. Президент РФ висловив упевненість, що цей проект на рівні з будівництвом АЕС "Аккую" стануть яскравими символами поступального розвитку російсько-турецького партнерства та "запорукою дружби між нашими народами".

Проект "Турецький потік" передбачає будівництво газопроводу по дну Чорного моря до європейської частини Туреччини і далі до кордону з Грецією. Перша нитка буде призначена для постачання турецького ринку, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. В якості потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину.