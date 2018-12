Суд США на вимогу «Нафтогазу» зобов'язав три компанії розкрити інформацію про активи «Газпрому» в Європі

Найближчими днями «Нафтогаз» направить цим компаніям відповідні повістки.

Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК «Нафтогаз України» і зобов'язав три компанії надати інформацію про активи російського «Газпрому» в Європі.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Суди вже задовольнили вимоги Нафтогазу на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York. Найближчими днями «Нафтогаз» направить цим компаніям відповідні повістки», - сказано в повідомленні.

У «Нафтогазі» додали, що 6 грудня компанія з метою забезпечити примусове виконання арбітражного рішення про виплату «Газпромом» 2,6 млрд дол. подала позови до федеральних судів у Нью-Йорку і Техасі з вимогою зобов'язати п'ять компаній, зареєстрованих у США, розкрити інформацію про активи «Газпрому» в Європі.

Позови подано щодо GLAS Americas LLC, Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York Mellon, DeGolyer & MacNaughton і Gazprom Marketing & Trading USA Inc.

У прес-службі відзначили, що GLAS Americas LLC - фінансова компанія, яка, ймовірно, володіє інформацією про місцезнаходження акцій швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка повністю належить «Газпрому». «Нафтогазу» необхідна ця інформація, щоб подати у Швейцарії позов про арешт акцій Nord Stream 2 AG.

Deutsche Bank Trust Company Americas - американський банк-кореспондент московського «Газпромбанку», в якому «Газпром» має рахунок. «Газпромбанк» володіє швейцарською афілійованою компанією Gazprombank (Switzerland) Ltd. «Нафтогаз» вимагає від Deutsche Bank інформацію про операції «Газпрому» з Gazprombank (Switzerland) Ltd., включаючи номери рахунків, щоб подати у Швейцарії позов про арешт коштів на цих рахунках.

Bank of New York Mellon - банк, який керує газпромівською програмою АДР і, ймовірно, володіє інформацією про останні операції «Газпрому» з акціями його голландських дочірніх компаній. «Нафтогазу» необхідна ця інформація, щоб подати в Нідерландах позов проти «Газпрому» про стягнення збитків, завданих протиправним виведенням активів із власності «Газпрому». Bank of New York також може володіти інформацією про місцезнаходження акцій «Північного потоку - 2» і даними про банківські рахунки «Газпрому» в Швейцарії. «Нафтогазу» необхідна ця інформація для підготовки позовів про арешт активів, які він подаватиме до Швейцарії.

DeGolyer & MacNaughton - нафтогазова консультаційна компанія, яка надає «Газпрому» послуги з аудиту запасів нафти і газу і може володіти інформацією про проекти «Газпрому» у сфері видобутку нафти і газу, корпоративну структуру цих проектів і плани щодо зміни структури власності в цих проектах. «Нафтогазу» необхідна ця інформація, щоб подати позов про стягнення збитків у Нідерландах, завданих протиправним виведенням активів із власності «Газпрому».

Gazprom Marketing & Trading USA Inc. - компанія, якою опосередковано володіє «Газпром» і яка може володіти інформацією про останні операції «Газпрому» щодо передачі акцій його голландських дочірніх компаній, про банківські рахунки «Газпрому» в Швейцарії і місцезнаходження акцій «Північного потоку - 2», що належать «Газпрому». «Нафтогазу» необхідна ця інформація для підготовки зазначених позовів у Нідерландах і Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».