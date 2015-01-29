Ціни на нафту утримуються на мінімумах 6 років через рекордні запаси у США

На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,13 до $48,60 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,03 до $44,42, повідомляє Reuters.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8,9 мільйона барелів до 406,73 мільйона барелів - максимального обсягу з початку ведення статистики у 1982 році, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

"Ринок очікує подальшого зростання запасів і зниження котирувань, оскільки НПЗ починають профілактичні роботи і знизять завантаження потужностей", - йдеться у звіті ANZ.

Аналітики також зазначають повільніше зростання споживання нафти в Китаї.

Читайте такожМіністр фінансів Росії оцінив збитки від "зовнішніх шоків" у $200 млрд"Зв'язок між ВВП Китаю і зростанням попиту на нафту в 2014 році продовжував слабшати четвертий рік поспіль у міру скорочення впливу стимулюючих заходів 2009 року. Ми очікуємо повільного зростання промислового виробництва та пов'язаних із ним інвестицій у 2015-2016 роках", - написали про Китай аналітики Wood Mackenzie.

Аналітики Energy Aspects вважають, що Китай поступово переходить до помірнішого економічного зростання, що вимагає менше нафти.

"Споживання нафти в Китаї стане економнішим, тому зростання попиту сповільниться до 0,2-0,3 мільйона барелів на добу порівняно з прогнозами, що перевищують 0,5 мільйона", - йдеться у звіті Energy Aspects.