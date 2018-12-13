"Роснефть" через санкції США відмовилася від роботи в Ірані - ЗМІ

У кінці 2017 року "Роснефть" та Іранська національна нафтова компанія підписали дорожню карту з реалізації стратегічних проектів.

"Роснефть" відмовилася від роботи в Ірані через американські санкції щодо Тегерана.

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Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела в російській державній компанії.

В кінці 2017 року "Роснефть" та Іранська національна нафтова компанія підписали дорожню карту з реалізації стратегічних проектів. Тоді ж голова "Роснефти" Ігор Сєчін говорив, що інвестиції в них можуть становити до 30 мільярдів доларів. Однак, за словами одного з джерел газети, переговори були припинені влітку 2018 року в зв'язку з погрозою введення США санкцій проти Ірану. У підсумку вони були введені 6 листопада і серед іншого включали ембарго на імпорт іранської нафти.

Інший співрозмовник видання зазначає, що ще однією причиною відходу з Ірану стала зміна стратегії "Роснефти", яка зосередилася на зростанні всередині Росії. Ще одне джерело "Ведомостей" додало, що зобов'язань перед іранською стороною у "Роснефти" не було, грошей держкомпанія не вкладала і втрат не буде.

Американські санкції проти Ірану, які набули чинності 6 листопада, стосуються різних секторів іранської економіки, у тому числі банків і нафтовидобувних компаній. Ці заходи були введені через півроку після виходу Вашингтона з багатосторонньої "ядерної угоди" з Тегераном. З цим рішенням не згодні Євросоюз, Росія та Китай. Влада ЄС оголосила про розробку схеми обходу заходів щодо Ірану з боку США.