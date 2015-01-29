Чистий прибуток Газпрому впав більш ніж на третину

Чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), що стосуэться акціонерів компанії, за 9 місяців 2014 року знизився на 35% щодо показника за аналогічний період 2013 року і становить 556,254 млрд руб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на звіт компанії.

Сукупний дохід "Газпрому" за звітний період становить 614,89 млрд руб., скоротившись на 38,5%. Зокрема акціонерам "Газпрому" належить дохід у розмірі 595,9 млрд руб.

Чиста сума боргу "Газпрому" збільшилася за 9 місяців 2014 року, виходячи з звітності компанії за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), на 14% до 1,265 трлн руб. Зростання показника становить 152,329 млрд руб.

Читайте також"Газпром" вирішив відмовитися від добудови "Північного потоку""Причини збільшення значення даного показника пов'язані зі зростанням курсів долара і євро до російського рубля, що було частково компенсовано збільшенням грошових коштів та їх еквівалентів", - пояснює "Газпром".