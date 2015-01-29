Газпром заявив, що Нафтогаз вимагає у нього через суд $6,2 млрд

У російському «Газпромі» чекають, що усні слухання в Стокгольмському арбітражі щодо спору з НАК «Нафтогаз України» стосовно ціни на російський газ відбудуться не раніше лютого-березня 2016 року.

Як повідомили УНІАН у «Газпромі», про це йдеться в звітності компанії по МСФО за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2014 року.

Зокрема нагадується, що 16 червня 2014 р. ВАТ «Газпром» звернулося до Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, Швеція, з проханням про арбітраж з метою стягнення з НАК «Нафтогаз України» несплаченої заборгованості за природний газ і відсотків за зазначену заборгованість на загальну суму понад 4 500 млн дол. США.

Одночасно 16 червня 2014 р. НАК «Нафтогаз України» звернулася до Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, з проханням про арбітраж до ВАТ «Газпром» з вимогами про ретроактивну зміну ціни на природний газ, відшкодування всіх переплат, здійснених ним з 20 травня 2011 р. в розмірі не менш як 6 000 млн дол. США і скасування положення контракту, що забороняє реалізацію природного газу, який поставляється за ним, за межами України.

«1 липня 2014 р. НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» надали відповіді на прохання по відповідних арбітражах. 21 липня 2014 р. зазначені справи були консолідовані; усні слухання відбудуться не раніше лютого-березня 2016 року», - йдеться в документі.

Читайте такожКоболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»Наголошується, що 13 жовтня 2014 р. НАК «Нафтогаз України» звернулася до Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма з проханням про арбітраж до ВАТ «Газпром» з вимогами:

- визнати, що права і обов'язки НАК «Нафтогаз України» за контрактом про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України в 2009-2019 рр. підлягають передачі ПАТ «Укртрансгаз»;

- визнати, що певні положення контракту, які будуть згодом уточнені, є недійсними і/або недіючими і повинні бути доповнені або замінені положеннями, які будуть уточнені відповідно до енергетичного і антимонопольного законодавства України і Європейського Союзу;

- зобов'язати "Газпром" виплатити НАК «Нафтогаз України» компенсацію за ненадані для транзиту обсяги газу в сумі 3 200 млн дол. США, а також відсотки на цю суму;

- визнати, що транзитний тариф у контракті має бути змінений таким чином, як буде вказано в подальших письмових заявах НАК «Нафтогаз України» відповідно до основних принципів шведського контрактного права. Попередня сума вимог становить 6 200 млн дол. США. 28 листопада 2014 р. ВАТ «Газпром» надало відповідь на прохання по арбітражу.

11 грудня 2014 р. було сформовано склад арбітрів, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна не одержувала російський газ з середини червня 2014 року до середини грудня 2014 року через невизначеність умов поставки, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за нього. Наприкінці жовтня 2014 р. у Брюсселі у форматі Україна – Росія – Європейський Союз було підписано протокол, що визначає умови оплати боргу, обсяг якого становить 3,1 млрд дол.

Відповідно до протоколу, Україна може купувати російське паливо в будь-яких обсягах і з будь-якої дати. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України в 4-му кварталі 2014 року становила 378 дол. за тис. куб. метрів, у першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту. Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу до України, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.

Україна чекає рішення Стокгольмського арбітражу щодо цінового спору на газ між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» у першій половині 2016 року.