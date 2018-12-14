ЗМІ: Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США

Такий крок пояснюється рішенням ОПЕК та ключових країн-виробників нафти скоротити її видобуток.

Найбільша в світі за видобутком і запасами нафти саудівська компанія Saudi Aramco планує в найближчі тижні скоротити поставки в США, а також одночасно стримати зростання своїх резервів вуглеводнів.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на публікацію Bloomberg.

"За даними агентства, нафтопереробні підприємства США були поставлені до відома, що в січні вони отримають набагато менше нафти, ніж у попередні місяці. Такий крок пояснюється рішенням ОПЕК і ключових країн-виробників нафти скоротити її видобуток", - йдеться в повідомленні.

Агентство не виключає, що обсяг поставок з королівства до США на початку наступного року може сягнути 582 тисяч барелів на добу, що на 40% нижче середнього обсягу експорту нафти з Саудівської Аравії в Штати, розрахованого за підсумками останнього кварталу.

Зазначається, що плани Saudi Aramco вдарять по великим американським компаніям Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil і Marathon Petroleum. Їм доведеться компенсувати недопоставки саудівської нафти шляхом нарощування експорту до Мексики, Канади або Венесуели.