Суд позбавив компанію Ставицького дозволів на видобуток нафти і газу
У державну власність повернули 19 нафтогазових площ компанії «Голден Деррік»
Київський апеляційний адміністративний суд 28 січня задовольнив апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України на рішення Окружного адміністративного суду Києва, тим самим позбавивши компанію «Голден Деррік», яку пов'язують з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, 19 спецдозволів на видобуток нафти і газу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства екології та природних ресурсів.
«Через низку порушень чинного законодавства і умов користування спеціальними дозволами Державна служба геології та надр скасувала рішення, на підставі яких ТОВ «Голден Деррік» планувало видобувати нафту і газ. Звичайно, варто дочекатися письмової версії рішення суду, але вже зараз можна сказати, що нам вдалося досягти істотного прогресу в справі захисту інтересів держави», - цитує прес-служба міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.
Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Надра України» 14 січня 2015 року через суди повернула у свою власність всі пайові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».
Довідка УНІАН. Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ставицький оголошений в розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.
21 березня співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях Ставицького, де знайшли і вилучили 42 кг золота і коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності та гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України. Зокрема, при обшуку була затримана бухгалтер, яка враховувала дорогоцінні речі та записувала їх у відповідну декларацію, щоб потім можна було її пред'явити офіційним органам при перетині кордону. Як припустили в Генпрокуратурі, таке перевезення цінностей могло бути не першим.