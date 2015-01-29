Суд позбавив компанію Ставицького дозволів на видобуток нафти і газу

Київський апеляційний адміністративний суд 28 січня задовольнив апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України на рішення Окружного адміністративного суду Києва, тим самим позбавивши компанію «Голден Деррік», яку пов'язують з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, 19 спецдозволів на видобуток нафти і газу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства екології та природних ресурсів.

«Через низку порушень чинного законодавства і умов користування спеціальними дозволами Державна служба геології та надр скасувала рішення, на підставі яких ТОВ «Голден Деррік» планувало видобувати нафту і газ. Звичайно, варто дочекатися письмової версії рішення суду, але вже зараз можна сказати, що нам вдалося досягти істотного прогресу в справі захисту інтересів держави», - цитує прес-служба міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Надра України» 14 січня 2015 року через суди повернула у свою власність всі пайові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

Довідка УНІАН. Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ставицький оголошений в розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

21 березня співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях Ставицького, де знайшли і вилучили 42 кг золота і коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності та гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України. Зокрема, при обшуку була затримана бухгалтер, яка враховувала дорогоцінні речі та записувала їх у відповідну декларацію, щоб потім можна було її пред'явити офіційним органам при перетині кордону. Як припустили в Генпрокуратурі, таке перевезення цінностей могло бути не першим.