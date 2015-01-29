У "Газпромі" визнали, що російський газ може подешевшати через низькі ціни на нафту

У російському «Газпромі» заявили про несприятливий вплив падіння цін на нафту на бізнес компанії.

Як повідомили УНІАН у «Газпромі», про це йдеться в опублікованій сьогодні звітності щодо МСФЗ за дев'ять місяців, які минули 30 вересня 2014 року.

«Ціни на сиру нафту значно знизились наприкінці 2014 року. Падіння світових цін на нафту може призвести до зниження цін на природний газ, який ми реалізовуємо за довгостроковими контрактами з європейськими або іншими споживачами, які пов'язані з індексами на нафтопродукти, і може спричинити скорочення наших доходів від експорту. Подальше зниження може мати несприятливий вплив на наш бізнес, результати операційної діяльності, грошові потоки, фінансове становище, можливість фінансування планованих капітальних затрат», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГазпром заявив, що Нафтогаз вимагає у нього через суд $6,2 млрдДовідка УНІАН. Станом на 27 січня 2015 р. ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) знизилася на 1,8% - до 42,90 долара за баррель із 43,69 долара за попередній торговий день.

За останні сім місяців ціна на нафту знизилася більш ніж на 60 доларів за баррель.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за баррель, у 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році - 109,74 дол., у 2011 році - 107,46 дол., у 2010 році - 77,45 дол. за баррель.

Рекорд ціни «кошика» було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за баррель.