Делегація Укренерго полетіла до США для зустрічі з керівництвом Міненергетики США, USAID та конгресменами

Вчора відбулась перша зустріч із першим заступником Міністра енергетики США Деном Бруллетте.

Вчора розпочався офіційний візит делегації Укренерго у складі керівника компанії Всеволода Ковальчука та заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Михайла Бно-Айріяна до США.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Укренерго у Facebook.

За програмою у Вашингтоні заплановані зустрічі керівництва Укренерго з керівництвом Міністерства енергетики США, Бюро енергетичних ресурсів Державного Департаменту США, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та конгресменами.

Вчора відбулась перша зустріч із першим заступником Міністра енергетики США Деном Бруллетте. Сторони обговорили стан реформування енергетичної галузі в Україні. Зокрема, підтримку інтеграції енергосистеми та енергетичного ринку України до ENTSO-E з боку уряду США.

Саме ці питання наразі у фокусі уваги не тільки Брюсселю та Відня, але і Вашингтону. Адже йдеться не лише про фізичне розширення енергетичного простору Європи та інтеграцію ринків, а перш за все про надійність роботи та безпеку енергопостачання.

Міністерство енергетики США висловило свою зацікавленість та готовність сприяти обміну досвіду та вивченню кращих практик енергокомпаній США в частині розвитку і впровадження систем захисту критичної інфраструктури, якою є магістральні електромережі Укренерго, для забезпечення вимог надійності та безпеки при інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E.