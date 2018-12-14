Хмельницька АЕС підключила до мережі другий енергоблок

Реакторна установка працює на номінальній потужності.

Хмельницька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до енергомережі енергоблок №2 після заміни трансформатора 2ВТ системи збудження турбогенератора, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"13 грудня 2018 року о 22:30 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після заміни трансформатора 2ВТ системи збудження турбогенератора", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 5:30 14 грудня 2018 року реакторна установка працює на номінальній потужності. За минулу добу енергоблок виробив 7,02 мільйона кВт-год електроенергії, з початку місяця – 298,33 мільйона кВт-год електроенергії.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2018 року енергоблок №2 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі через пошкодження трансформатора збудження фази В.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.