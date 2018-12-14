Нацкомісія збільшила оптову ціну електроенергії в 2019 році

Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію у першому півріччі 2019 року порівняно з діючим значенням на 2% - до 1,618 тисячі гривень за МВт-год (без ПДВ).

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії.

"Підсумовуючи дане рішення, хочу зазначити, що збільшення прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії у першому півріччі 2019 року складе лише 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції", - сказала після прийняття рішення глава регулятора Оксана Кривенко.

Також вона підкреслила, що ціна на електроенергію для населення залишається незмінною.

Також Кривенко висловила надію, що це останні рішення про затвердження ОРЦ, а після 1 липня 2019 року ціну буде формувати ринок.

Згідно з ухваленим рішенням, середня прогнозована ОРЦ на 2019 рік складе 1669,98 гривні за МВт-год, а на 3 і 4 квартали 2019 року - 1 722 гривні за МВт-год.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), збільшила середньорічне значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію на 2018 рік порівняно з діючим значенням на 14,4% - до 1 562 гривень за МВт-год (без ПДВ).