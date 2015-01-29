Газпром детально роз'яснив суть запроваджених проти нього санкцій

У російському «Газпром» заявляють, що західні санкції не вплинуть істотно на фінансовий стан або результати діяльності компанії.

Як повідомили УНІАН у «Газпромі», про це йдеться в опублікованій сьогодні звітності з МСФО за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2014 року.

«Група продовжує оцінювати і відстежувати вплив запроваджених санкцій, але нині вона не вважає, що вони вплинуть на фінансовий стан або результати діяльності Групи», - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що у вересні 2014 року США, країни Європейського Союзу і деякі інші країни запровадили додаткові санкції до російського енергетичного сектора, які частково застосовні і до Групи «Газпром».

Зокрема, санкції, запроваджені США, забороняють всім фізичним особам - громадянам США і всім юридичним особам, заснованим відповідно до законодавства США (включаючи іноземні філії таких компаній), а також усім особам на території США здійснювати операції, надавати фінансування або здійснювати інші угоди , пов'язані з новими запозиченнями з терміном погашення більш як 90 днів щодо ряду компаній енергетичного сектора, включаючи ВАТ «Газпром нафта». Окрім того, забороняється надавати, експортувати або реекспортувати, прямо або не прямо, товари, послуги (крім фінансових послуг) або технології для проектів, які пов'язані з потенційною можливістю розробки і видобутку нафти на глибоководних ділянках і арктичному шельфі, а також у сланцевих пластах на території Російської Федерації або у внутрішніх і територіальних водах, які Російська Федерація вважає своїми, російським компаніям, включаючи ВАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром нафта». Зазначені санкції також поширюються на будь-яку особу, в капіталі якої компанії, включені до списку санкцій, прямо або побічно, спільно або окремо, володіють 50% часткою або більше.

Читайте такожУ "Газпромі" визнали, що російський газ може подешевшати через низькі ціни на нафтуВодночас санкції, запроваджені Європейським Союзом, забороняють надання послуг з буріння, освоєння свердловин, геофізичного дослідження свердловин, експлуатаційного обладнання свердловин; поставку спеціальних плавучих основ, необхідних для глибоководної розвідки і видобутку нафти, а також для розвідки і видобутку нафти на арктичному шельфі і для проектів з видобутку сланцевої нафти в Росії. Також санкції ЄС забороняють купівлю, продаж, надання інвестиційних послуг або надання сприяння у випуску та інших операціях з цінними паперами, які перебувають в обігу, та інструментами грошового ринку з терміном погашення більш як (а) 90 днів, випущених у період з 1 серпня 2014 року до 12 вересня 2014 року або (б) з терміном обігу більш як 30 днів у разі, якщо випуск здійснений після 12 вересня 2014 року, що випускаються російськими компаніями, такими як ВАТ «Газпром нафта» (включаючи дочірні компанії ВАТ «Газпром нафта», а також осіб, які діють від імені або за вказівкою ВАТ «Газпром нафта»).

Санкції, запроваджені Європейським Союзом, також забороняють європейським особам, починаючи з 12 вересня 2014 року, надавати прямо чи опосередковано, а також брати участь у наданні будь-яких нових запозичень з терміном погашення більш як 30 днів на користь деяких російських компаній (включаючи ВАТ «Газпром нафта»), за винятком позик або кредитів, що надаються безпосередньо для фінансування незабороненого імпорту та експорту товарів, а також надання послуг нефінансового характеру між ЄС і Росією, що повинно бути документально підтверджено, а також позик, які безпосередньо надаються для резервного фінансування особам, створеним на території ЄС, 50% часток участі в яких належить будь-якій із зазначених вище осіб, з метою забезпечення відповідності критеріям платоспроможності та ліквідності, що також має бути документально підтверджено.

Як повідомлялося, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.