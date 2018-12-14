НКРЕКП встановила тариф для постачальника електричної енергії "останньої надії"

Тариф постачальника "останньої надії" становитиме 486,06 грн/МВт-год.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила на 2019 рік тариф для постачальника електричної енергії "останньої надії" на рівні 486,06 грн/МВт-год (без ПДВ).

Читайте такожНацкомісія збільшила оптову ціну електроенергії в 2019 році

Відповідні рішення було прийнято на засіданні регулятора.

"Таким рішенням ми йдемо в ногу з урядом. Уряд прийняв рішення 12 грудня про призначення постачальника "останньої надії". Таким постачальником визначено "Укрінтеренерго". Тому, приймаючи це рішення, ми здійснюємо послідовні дії для впровадження з 1 січня 2019 року нового роздрібного ринку електроенергії", – сказала під час прийняття рішення голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 році НКРЕКП прийняла пакет вторинного законодавства. Згідно з прийнятими документами, перші торги електроенергією в п'яти новостворених сегментах ринку повинні стартувати з 1 липня 2019 року.

За законом про ринок електроенергії угоду з постачальником "останньої надії" гарантує поставки, якщо споживач не уклав договір з постачальником універсальних послуг.

Довідка УНІАН. Створена у 1993 році компанія "Укрінтеренерго" (м. Київ) є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія в різний час здійснювала постачання електроенергії у всі країни, які межують з Україною. Також компанія займалася імпортом електроенергії з Росії та вугілля – з Південно-Африканської Республіки.