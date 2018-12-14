Білорусь через Росію втратить до $11 мільярдів - Лукашенко

Президент Білорусі також сказав, що Москва обіцяла Мінську почати переговори про ціну на постачання газу до 2020 року, але поки відмовляється це робити.

Втрати Білорусі через податковий маневр у РФ становитимуть до $10,8 мільярда до 2024 року, а неспроможність країн, домовитися руйнує їхній союз, сказав в п'ятницю білоруський президент Олександр Лукашенко.

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"Руйнується основа нашого союзу, в який ви нас закликали... Шантажувати нас, намагатися нахилити, стати коліном на груди – марно", - сказав Лукашенко в Мінську на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ, передає Рейтер.

"Якщо керівництво Росії нас не чує, я можу поставити їм одне питання: "Навіщо ви йдете на знищення Білорусі?"

Раніше Мінськ оцінював втрати свого бюджету через податковий маневр у Росії в 600 мільйонів білоруських рублів (близько $300 мільйонів) в 2019 році.

Лукашенко в п'ятницю також сказав, що Москва обіцяла Мінську почати переговори про ціну на постачання газу до 2020 року, але поки відмовляється це робити.

У 2019 році РФ буде постачати газ Білорусі за ціною $127 за 1.000 кубометрів.