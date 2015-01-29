Лукашенко похвалився низькою ціною на російський газ - $134

Вхідна ціна на газ для Білорусі в 2015 році становить $134 за 1 тис. куб. м. Про це сьогодні заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкритого діалогу з журналістами, передає БЕЛТА.

"У нас на кордоні яка ціна за газ? $134. Ніде більше такої ціни немає завдяки тому, що ми давно з Росією вибудовували цей ринок. Там і поступки, і "Белтрансгаз", який ми продавали, і транзит нафти, і транзит газу", - сказав президент Білорусі.

Читайте такожЛукашенко: білоруси самі винні в девальвації, які до мене претензії

Лукашенко зачепив і тему поставок нафти з Росії. "Ми все-таки вирішили проблему... Нафта практично безмитно йшла на внутрішніх умовах Росії. Для нашого споживання ми отримували нафту дешевше", - сказав він.

Читайте такожУ "Газпромі" визнали, що російський газ може подешевшати через низькі ціни на нафту

Президент звернув увагу, що ціна нафти вже після транзиту по Білорусі в два рази вища.

"Тому нам гріх сьогодні говорити про те, що у нас погано. Але це ще не те, що повинно було бути в Митному союзі, а зараз - в ЄАЕС. Ми до цього будемо йти", - підкреслив Лукашенко.